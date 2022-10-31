На кордоні з Росією може з’явитися ядерна зброя після вступу Фінляндії до НАТО - ЗМІ

Законопроєкт про потенційне членство Фінляндії до НАТО не містить жодних застережень щодо розміщення на її території військових баз Альянсу та жодних виключень щодо ядерної зброї.

Ядерна зброя НАТО може базуватися у Фінляндії після остаточної ратифікації заявки на вступ до Альянсу, зокрема і біля російського кордону.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на фінське видання Iltalehti.

Джерела видання повідомили, що міністри закордонних справ і оборони Фінляндії Пекка Хаавісто та Антті Кайкконен у липні дали "зобов'язання" перед НАТО, що вони не прагнутимуть "обмежень або національних застережень", якщо заявку Гельсінкі буде прийнято.

Інсайдери із зовнішньої політики повідомили, що це означає, що ядерна зброя НАТО може проходити через фінську територію або базуватися на ній. Крім того, немає жодних обмежень щодо розміщення баз НАТО в країні.

Як відомо, міністри закордонних справ і оборони Фінляндії Пекка Хаавісто та Антті Кайкконен ще у липні зобов’язались перед НАТО, що вони не будуть обмежувати можливості Альянсу, якщо заявку буде ратифіковано.

Нагадаємо, Фінляндія хоче побудувати паркан на кордоні з Росією. Там вважають, що це не посилить напруженість між країнами.

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