На кордоні з Румунією частково призупинять пропуск транспорту: названа причина

Пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї" на кордоні з Румунією частково призупинить пропуск транспортних засобів на місяць.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Через аварійну ситуацію на мосту через річку Тиса, румунська сторона повідомила про проведення ремонтних робіт на пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієї". Пропуск транспортних засобів буде зупинено з 10:00 до 15:00 з понеділка по п’ятницю. Обмеження діятимуть протягом місяця, починаючи з 5 вересня 2024 року. Пішохідний рух залишиться без змін.

Зараз пункт пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієї" працює цілодобово, пропускаючи пасажирські автотранспортні засоби до 3,5 тонни, легкові автомобілі та пішоходів.

Водночас українці можуть скористатися іншими пунктами перетину кордону з Румунією:

"Порубне - Сірет" : працює цілодобово, пропускає пасажирський та вантажний транспорт, а також пішоходів.

: працює цілодобово, пропускає пасажирський та вантажний транспорт, а також пішоходів. "Дякове - Халмеу" : працює цілодобово, пропускає пасажирські та вантажні автотранспортні засоби, автобуси, легкові автомобілі і пішоходів.

: працює цілодобово, пропускає пасажирські та вантажні автотранспортні засоби, автобуси, легкові автомобілі і пішоходів. "Красноїльськ - Вікову де Сус": працює з 08:00 до 20:00, пропускає пасажирські автотранспортні засоби до 3,5 тонни та пішоходів.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Устилуг – Зосін" на кордоні з Польщею розпочали ремонтні роботи. Це може спричинити уповільнення пропуску автомобілів на цій ділянці.

Читайте також: