На кордоні з Україною з’являться нові білоруські військові об’єкти: карта – Гаюн

Державний прикордонний комітет Білорусі запланував у 2024 році на межі з Україною будівництво двох нових військових об'єктів, де розмістять підрозділи прикордонників.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", опублікувавши карту з місцем розташування запланованого будівництва.

Місце розташування запланованого будівництва білоруських прикордонних застав / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Один комплекс прикордонної застави планують розбудувати у селі Карпівка Лоївського району Гомельської області.

Підрозділ прикордонників існує тут від 2017 році і служить для охорони ділянки кордону з Україною завдовжки 29,5 кілометрів, що проходить по річці Сож.

"Особливістю застави було модульне розміщення всіх об'єктів застави. Частина розташована на суші, частина — на воді. Зокрема, як адміністративний і житловий будинок використовується брандвахта (спеціально обладнана баржа)", - йдеться у повідомленні.

Ще один комплекс прикордонної застави планують збудувати у селі Свіча Наровлянського району на Гомельщині. Застава, яку буде створено із нуля, увійде до складу Мозирського прикордонного загону.

У "Гаюні" наголошують, що в цьому районі наразі розташована лише одна застава Мозирського прикордонного загону - "Наровля".

Китай спрямував військових до Білорусі, а Північна Корея - до Росії!

Нагадаємо, Білорусь, яка підтримує Росію у війні, раптом заявила про "загрозу на кордоні з Україною". Так, Державний прикордонний комітет РБ повідомив, що їхні прикордонники вживають заходів щодо додаткового прикриття державного кордону.

Читайте також: