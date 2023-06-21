На кормі - величезна літера Z: у Дубаї помітили яхту українського олігарха-втікача Жеваго

Українські журналісти встановили, що яхта українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго з величезними літерами Z на бортах та кормі перебуває на стоянці в Дубаї, що в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це пишуть журналісти NV.

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У пресслужбі Жеваго пояснили, що 65-метрова яхта олігарха в Дубаї "є частиною інвестиційного портфелю, власниками якого є пан Жеваго та члени його родини". Та додали, що вона - на плановому технічному обслуговуванні відповідно до стандартів і вимог Міжнародної Морської Організації (IMO), яке повинно здійснюватися кожні 3-5 років.

Чому на яхті присутній символ російського вторгнення до України, у пресслужбі заявляють, що літера Z відповідає першій літері англійської транслітерації прізвища родини Жеваго (Zhevago). Олігарх не збирається її змінювати.

"Так випадково сталося, що Путін зі своїми військовими нелюдами, які чинять агресію проти України, намалювали букву Z на військовій техніці. Але це не означає, що Костянтин Жеваго, як і все людство, повинен перейменовувати все, що вони мають спільного з цією літерою, включно із прізвищами, що починаються на цю літеру, а сама Z – зникнути з алфавітів народів усього світу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Франції суд утретє переніс розгляд справи українського олігарха-втікача Жеваго.

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