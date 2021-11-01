На космічній капсулі компанії Ілона Маска зламався туалет: астронавтам доведеться терпіти до Землі

У NASA не повідомляють, скільки часу триватиме таке незручне повернення з МКС.

Під час повернення з Міжнародної космічної станції на борту капсули Crew Dragon, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX, група з чотирьох астронавтів не зможе скористатися туалетом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на менеджера програми NASA Commercial Crew Стіва Стіча.

За його словами, астронавтам доведеться "покладатися на спідню білизну" упродовж польоту від МКС до Землі.

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У NASA не повідомляють, скільки часу чотирьом астронавтам — американцям Шейну Кімбро та Меган Макартур, французу Томасу Песке з Європейського космічного агентства та Акіхіко Хошіде з Японії — доведеться перебувати на борту капсули Crew Dragon з несправним туалетом. Наразі з МКС повернулися лише два таких космічні кораблі з людьми на борту — перша подорож тривала 19 годин, а друга — лише шість.

Час буде залежати від кількох факторів, зокрема від того, як орбітальна динаміка та погода впливають на зворотний рейс, але Стів Стіч запевнив, що NASA працюватиме над тим, щоб на цьому рейсі мінімізувати час від відстикування до приземлення.

Проблеми із туалетом космічного апарата виявили ще минулого місяця: трубка, яка перекачує сечу в резервуар для зберігання, відклеїлась, що призвело до протікання.

Нагадаємо, в Ізраїлі умовні “астронавти” провели три тижні в умовах, наближених до життя на Марсі.

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