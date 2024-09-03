На космічному кораблі NASA з'явився дивний звук: ніхто не знає, звідки він взявся (аудіо)

Астронавт NASA Баррі Вілмор почув незрозумілий шум на борту аварійного корабля Starliner, через поламку якого екіпаж не може повернутися на Землю.

На борту космічного корабля NASA Boeing Starliner, який разом з астронавтами застряг на орбіті та зараз зістикований з Міжнародною космічною станцією, почули звукову пульсацію, схожу на сигнал сонара. Астронавт Баррі Вілмор повідомив про те, що відбувається, центру управління польотами, але фахівці NASA поки що не змогли пояснити природу сигналу.

Про це пише The Guardian.

Через неполадки на Starliner астронавти Баррі Вілмор та Суніта Вільямс, які у червні полетіли у космос на вісім днів, застрягли на орбіті на 8 місяців.

Баррі Вілмор повідомив центру управління польотами, що він не може з'ясувати, звідки виходить звук, який чутно у динаміку на МКС. Він підніс свій мікрофон до динаміка, щоб диспетчери на Землі могли почути сигнал, що пульсує.

Фахівці NASA наразі шукають джерело та причину дивного звуку. За попередньою версією, шум від космічного корабля Starliner може бути петлею зворотного зв'язку між МКС і кораблем.

Видання зазначає, що подібні дивні звуки в космосі чули й раніше. За всю історію існування МКС було кілька випадків, коли астронавти повідомляли, що чули щось подібне. Але досі остаточного пояснення цим явищам знайти не вдалось.

Нагадаємо, астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції через проблеми з кораблем Boeing Starliner, повернуться на Землю лише в лютому 2025 року. Спочатку їхня космічна місія мала тривати всього вісім днів.

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