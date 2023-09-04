На Красній площі з'явився прапор України: у Москві дівчина влаштувала одиничний пікет

Дівчина стояла одна посеред площі, перехожі не звертали на неї жодної уваги.

Росіянка влаштувала одиничний протест через агресію проти України. Дівчина вийшла на Красну площу із українським прапором.

Про це пише російський телеграм-канал ОВД-Инфо LIVE.

За їхніми даними, дівчину звати Олена Кожевникова. Її оперативно затримали російські силовики. Дівчину повезли у відділ поліції по району Китай-місто.

На фото видно, що ніхто не підтримав активістку. Вона, обернувшись в український прапор, стояла одна посеред площі, перехожі собі просто повз приходили. Вони навіть не поцікавилися, що відбувається.

Як повідомляли раніше, 1 вересня під Москвою горів цех з виробництва електроніки для ракет після нальоту БПЛА.

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