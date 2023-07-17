На Кримському мосту пролунали вибухи: що там відбувається

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Є загиблі та постраждалі.

Російські Telegram-канали пишуть, що "впав" проліт мосту. До місця події намагаються під'їхати екстрені служби, однак на мосту виникли кілометрові затори, що ускладнює рух.

Місцева "влада" вже сформувала оперативний штаб у зв'язку з НП. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту Російської Федерації Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації", — написав Аксьонов.

Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

Радник "голови" Криму Олег Крючков повідомив, що окупаційна влада півострову надасть всю необхідну підтримку туристам у зв'язку із зупинкою руху Кримським мостом.

Тим часом губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив, що загинули чоловік та його дружина. У машині також перебувала їхня донька, яка отримала травми та була доправлена до лікарні.

Українська сторона не коментувала ці події.

Нагадаємо, близько обіду 9 липня у Керчі пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що звуки вибухів було чутно в районі Кримського мосту. Окупаційна "влада" одразу заявила про "успішну" роботу ППО.

У Мережі очевидці опублікували кадри, на яких видно, як російська ППО намагається збити ракету. Фото та відео показують, що над мостом здіймався густий чорний дим. Кремлівські пропагандисти повідомили, що рух на мосту перекритий в обидва боки.

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