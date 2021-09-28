На Криті стався найпотужніший за 60 років землетрус: щонайменше 20 травмованих

На Криті стався найпотужніший за 60 років землетрус: щонайменше 20 травмованих

Одна людина загинула.

На Криті стався землетрус: кількість поранених зросла до 20 осіб.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 вересня.

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Популярний серед українських відпочивальників грецький острів струсонуло напередодні. Сейсмологи кажуть, що це був найпотужніший землетрус за понад 60 років.

Поштовхи магнітудою майже шість балів спричинили обвали гірських порід.

У столиці острова, місті Іракліон, пошкоджені десятки будинків. Загинув будівельник, який працював на відбудові церкви. Його тіло знайшли під уламками храму. В районі Іракліона оголосили надзвичайний стан.

Як повідомлялося, на Канарах не заспоїться вулкан Кумбре-В'єха: у ньому відкрилася нова тріщина, звідки витікає ще більше лави. Потоки лави уже випалили понад дві сотні гектарів на острові Ла Пальма. З трикілометрової зони довкола гори евакуювали усіх мешканців. Зруйновано пів тисячі будинків.

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