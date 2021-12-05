На круїзному лайнері біля берегів США зафіксували спалах COVID-19 серед гостей та екіпажу

Дорогою лайнер зупинявся в Белізі, Гондурасі та Мексиці.

На круїзному лайнері компанії Norwegian, який прямує до Нового Орлеана(штат Луїзіана) в США, у 10 людей зафіксували зараження коронавірусом.

Про це повідомляють Reuters та Associated Press із посиланням на дані офіційних осіб.

Загалом на борту лайнера перебуває понад 3 тис. людей. Коронавірус виявили серед екіпажу та гостей судна.

Зазначається, що лайнер Norwegian Breakaway, який американському оператору Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, вирушив в тижневий круїз 28 листопада і зробив зупинки в Белізі, Гондурасі та Мексиці.

У заяві зазначається, що екіпаж дотримувався протоколів щодо карантину та ізоляції з урахуванням виявлення інфікованих. Перед висадкою у Новому Орлеані всіх пасажирів зобов'яжуть здати тест на коронавірус. Люди з позитивним або поїдуть додому або будуть змушені самоізолюватися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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