Круїзний лайнер Ambition

Круїзний лайнер Ambition опинився на карантині у порту Бордо (Франція). Після смерті 90-річного пасажира та масового зараження норовірусом понад 1700 людей заблоковані на борту судна.

Про це повідомили BMF TV, AFP та The Guardian.

На круїзному лайнері, який перебуває на причалі у Бордо, на карантині опинилися 1233 пасажири та 514 членів екіпажу. Обмеження запровадили після смерті 90-річного пасажира на тлі спалаху гастроентериту.

За попередніми даними, близько 50 людей мають симптоми, характерні для норовірусу, через що до ситуації долучилися французькі служби охорони здоров’я.

На борту лайнера Ambition компанії Ambassador Cruise Line, який вирушив із Шетландських островів та пройшов через Белфаст, Ліверпуль і Брест до Бордо, перебувають переважно туристи з Великої Британії та Ірландії. Надалі судно має продовжити маршрут до Іспанії.

У компанії підтвердили, що «деякі пасажири та члени екіпажу на борту судна Ambition мали або мають симптоми, характерні для шлунково-кишкових захворювань» під час 14-денної подорожі.

За інформацією ЗМІ, перші скарги на симптоми шлункового вірусу почали надходити після виходу лайнера з Ліверпуля. Наразі на борту зафіксовано 49 активних випадків захворювання, що становить менш як 3% від загальної кількості людей на судні.

Оператор круїзу заявив, що ставиться до ситуації «надзвичайно серйозно» та вже застосував «посилені санітарні та профілактичні протоколи».

Французькі медичні служби також «запросили провести планову перевірку стану здоров’я та медичних записів на кораблі». Зразки для дослідження направили до університетської лікарні Бордо, де аналіз результатів триватиме щонайменше шість годин.

Попередньо повідомляється, що цей спалах шлунково-кишкового захворювання не пов’язаний із випадками хантавірусу, про які активно повідомляли минулого тижня.

Що відомо про норовірус

Норовірус — це дуже заразний вірус, який викликає гостру кишкову інфекцію. Найчастіше він передається через забруднену їжу, воду, брудні руки або контакт із хворою людиною.

Основні симптоми норовірусу:

нудота;

блювання;

діарея;

біль у животі;

підвищена температура та слабкість.

Зазвичай хвороба триває 1 — 3 дні, але може бути небезпечною для дітей, літніх людей і людей зі слабким імунітетом через ризик зневоднення.

До слова, у лютому масове зараження норовірусом виникло у Верховній Раді України. Спершу причиною масового захворювання нардепів вважали отруєння у їдальні парламенту. Але згодом пресслужба Апарату ВР повідомила, що перевірка харчоблоку, води та продуктів не виявила порушень, натомість ПЛР-тести підтвердили поширення інфекції, яка передається побутовим і повітряно-краплинним шляхом.

