На круїзному лайнері в Атлантиці спалахнув небезпечний вірус: є загиблі

Круїзний лайнер / © Getty Images

На борту круїзного судна MV Hondius в Атлантичному океані зафіксували спалах вірусу. Щанайменше троє людей загинуло.

Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), пише BBC.

За даними медиків, на лайнері зафіксовано один підтверджений і ще п’ять імовірних випадків інфікування. Судно виконувало рейс із Аргентини до Кабо-Верде.

Серед загиблих — громадяни Нідерландів. Зокрема, 70-річний чоловік помер після різкого погіршення стану на острові Святої Олени, а 69-річна жінка — у лікарні Йоганнесбург, куди її евакуювали. Ще один пасажир також помер, триває процедура повернення тіл на батьківщину.

Один із пасажирів, 69-річний громадянин Великої Британії, перебуває у реанімації в Південній Африці, у нього підтверджено вірус. Водночас двом членам екіпажу знадобилася термінова медична допомога, однак влада Кабо-Верде не дозволила їхню висадку.

Як відомо, хантавірус зазвичай передається людині від гризунів і може спричиняти важкі респіраторні захворювання. Фахівці попереджають, що інкубаційний період може тривати від одного до восьми тижнів, тому не виключено зростання кількості випадків найближчим часом.

Круїзний лайнер MV Hondius, який експлуатує компанія Oceanwide Expeditions, завершив свій маршрут 4 травня та наразі перебуває поблизу столиці Кабо-Верде Праї.

Раніше зафіксували перший у 2026 році летальний випадок вірусу Ніпа в Бангладеш. Інфекція, за даними медиків, має високий рівень смертності та передається від тварин до людини. Джерелом зараження вважають кажанів або вживання забруднених продуктів, зокрема фруктів і соку. ВООЗ наголошує, що ризик глобального поширення наразі оцінюється як низький, однак ситуацію продовжують моніторити.

