На Кубані козак запустив феєрверк у голову поліцейському: коп помер

Інцидент стався одразу після опівночі 1 січня. У потерпілого інспектора була відкрита черепно-мозкова травма.
На Кубані (Росія) новорічної ночі феєрверк потрапив у голову 35-річному інспектору ДПС. Від отриманих травм чоловік помер.
Про це повідомляє "Підйом".
Інцидент стався одразу після опівночі 1 січня. У потерпілого інспектора була відкрита черепно-мозкова травма. Поліцейський помер у лікарні, не приходячи до тями.
За інформацією місцевих росЗМІ, феєрверк запустив козак-дружинник, який чергував разом із поліцейськими.
Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині новорічний салют запустили у юрбу людей (відео).
Читайте також: