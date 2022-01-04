На Кубані козак запустив феєрверк у голову поліцейському: коп помер

На Кубані козак запустив феєрверк у голову поліцейському: коп помер

Інцидент стався одразу після опівночі 1 січня. У потерпілого інспектора була відкрита черепно-мозкова травма.

На Кубані (Росія) новорічної ночі феєрверк потрапив у голову 35-річному інспектору ДПС. Від отриманих травм чоловік помер.

Про це повідомляє "Підйом".

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Інцидент стався одразу після опівночі 1 січня. У потерпілого інспектора була відкрита черепно-мозкова травма. Поліцейський помер у лікарні, не приходячи до тями.

За інформацією місцевих росЗМІ, феєрверк запустив козак-дружинник, який чергував разом із поліцейськими.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині новорічний салют запустили у юрбу людей (відео).

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