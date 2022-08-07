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На Кубі блискавка влучила в нафтобазу: влада просить сусідні країни допомогти погасити пожежу (фото)

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На Кубі блискавка влучила в нафтобазу: влада просить сусідні країни допомогти погасити пожежу (фото)

Фото: Associated Press

Влучання блискавки спричинило масштабну пожежу на нафтобазі у порту міста Матансас на заході Куби. Блискавка влучила в один з резервуарів нафтосховища 6 серпня і відтоді пожежники намагаються загасити вогонь.

Влада вже запросила допомогу у сусідніх країн, зокрема, Мексики та Венесуели.

Про це пише Reuters.

Пожежа сталася в резервуарі місткістю 50 тисяч тонн нафти, на момент удару він був наполовину повний.  За кілька хвилин вогонь перекинувся на ще один резервуар.

Наразі пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню полумʼя на інші паливні баки.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Станом на ранок 7 серпня відомо про одного загиблого, 121 пораненого, 17 зниклих безвісти. Ще понад 1 300 осіб евакуювали з небезпечної зони.

Відомо, що під час вибуху другого резервуару постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус та пресгрупа, яка його супроводжувала.

На місце катастрофи виїхали представники влади, зокрема президент та прем’єр.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Місцевий метеоролог Елієр Піла показав супутникові знімки місцевості з щільним стовпом чорного диму, що рухається від місця пожежі на захід і досягає сходу до Гавани.

Нагадаємо, в готелі "Саратога", розташованому в центрі кубинської столиці Гавани, стався вибух, загинуло щонайменше 22 людини.

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