В Гавані заявили, що жоден із кораблів нібито не несе ядерної зброї.

Міністерство закордонних справ Куби підтвердило інформацію про те, що групу військових кораблів Росії прибуде до Гавани наступного тижня.

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Про це йдеться у повідомленні МЗС Куби, інформує Reuters.

"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам", - заявило відомство.

Крім того, на Кубі заявили, що жоден із кораблів нібито не несе ядерної зброї, тому їхня стоянка не становитиме жодної загрози для регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відправляє на Кубу військові кораблі та атомний підводний човен.

Крім того, ми раніше інформували, що потік найманців із Куби до російської армії не припинився.

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