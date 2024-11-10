На Курщині біженці з Суджі вийшли на протест: що вони вимагали

Мітингувальники вимагали, щоб влада визнала війну на Курщині та евакуювала людей із Суджі.
Жителі Суджі, які втекли від війни, 10 листопада провели мітинг у Курську.
Про це повідомляють росЗМІ.
Кілька десятків людей зібралися на Красній площі в Курську 10 листопада. До протестувальників вийшов представник адміністрації Курської області з питань внутрішньої політики Анатолій Дроган.
Представник адміністрації Курської області з питань внутрішньої політики Анатолій Дрога вимагав від мешканців Суджі залишити Красну площу та перейти до громадської приймальні для складання колективного звернення. Однак мітингувальники відмовилися. Одна з них сказала: «Нам усе одно, де замерзати. На вулиці замерзати, яка нам різниця, ми все одно не вдома».
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кремлі вважають, що діалог із США почнеться після вступу Дональда Трампа на посаду 20 січня. Росія готова до мирних переговорів з Україною, якщо ЗСУ залишать Курську область.
Читайте також: