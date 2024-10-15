На Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків - воєнний оглядач

На Курщині триває гра в маневри.
На Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків.
Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
"Там де ворог прорвався та засів - закріплятися не даємо та за можливості вибиваємо. Думаю, що якщо і не вдасться повністю вибити ворога, а також зробити зачистку, то хоча б повернути під контроль 30-40-50% втрачених позицій", - йдеться у повідомленні.
"Але слід розуміти, що там така гра в маневри...Окупант очікувано хоче задушити масою, але наші воїни були до цього готові", - додав він.
Плацдарм оперативно-тактичного масштабу на Курщині продовжує виконувати свою роль.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони першими увірвалися на КУРЩИНУ! ВЕДМІДЬ РОЗПОВІВ деталі ОПЕРАЦІЇ, які ШОКУЮТЬ
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