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На Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків - воєнний оглядач

На Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків - воєнний оглядач

Українські військові продовжують боротися / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Курщині триває гра в маневри.

На Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків.

Про це інформує блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах. 

"Там де ворог прорвався та засів - закріплятися не даємо та за можливості вибиваємо. Думаю, що якщо і не вдасться повністю вибити ворога, а також зробити зачистку, то хоча б повернути під контроль 30-40-50% втрачених позицій", - йдеться у повідомленні. 

"Але слід розуміти, що там така гра в маневри...Окупант очікувано хоче задушити масою, але наші воїни були до цього готові", - додав він. 

Плацдарм оперативно-тактичного масштабу на Курщині продовжує виконувати свою роль.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони першими увірвалися на КУРЩИНУ! ВЕДМІДЬ РОЗПОВІВ деталі ОПЕРАЦІЇ, які ШОКУЮТЬ

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