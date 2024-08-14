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На Курщині вдруге за ніч оголошена повітряна тривога: названа причина

На Курщині вдруге за ніч оголошена повітряна тривога: названа причина

У Росії - тривожна ніч / Фото: pixabay.com

Місцеві жителі збентежені.

У ніч проти 134 серпня 2024 року у Курській області Росії була оголошена повітряна тривога через атаку невідомих дронів. 

Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів та нібито "роботу ППО". 

"У Курській області сили ППО відбивають атаки з боку ЗСУ, збито 4 українські ракети", - заявили представники місцевої влади.

Проте пізніше в області знову була оголошена повітряна тривога. 

Раніше в МЗС України назвали мету операції в Курській області.

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