На Курщині вдруге за ніч оголошена повітряна тривога: названа причина

Місцеві жителі збентежені.
У ніч проти 134 серпня 2024 року у Курській області Росії була оголошена повітряна тривога через атаку невідомих дронів.
Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів та нібито "роботу ППО".
"У Курській області сили ППО відбивають атаки з боку ЗСУ, збито 4 українські ракети", - заявили представники місцевої влади.
Проте пізніше в області знову була оголошена повітряна тривога.
Раніше в МЗС України назвали мету операції в Курській області.
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