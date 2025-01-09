На Курщині загорілася птахофабрика після роботи російської ППО: що відомо (відео)

У четвер, 9 січня, у Курській області РФ спалахнула масштабна пожежа на птахофабриці “Черкизово Куриное Царство”.

Відео з місця події публікують очевидці.

Як видно на опублікованих кадрах, над територією одного з провідних російських підприємств, яке займається виробництвом охолодженого та замороженого м'яса птиці, здіймається велетенський стовп чорного диму.

На Курщині загорілася птахофабрика після роботи російської ППО

У російському МНС повідомили, що пожежу на птахофабриці у Горшеченському районі Курської області локалізовано на площі 5 тисяч кв. метрів.

Також повідомляється про одного постраждалого - 40-річного співробітника підприємства, якого з опіками рук екстрено доставили до лікарні.

У місцевих пабліках повідомили про роботу російської ППО через дрони, припустивши, що пожежа на підприємстві сталася через падіння уламків.

Однак влада регіону, зокрема губернатор Курщини Олександр Хінштейн, переконує, що, причиною пожежі стали проблеми з електропроводкою.

Нагадаємо, 7 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ у районі населеного пункту Біла у Курській області РФ.

Читайте також: