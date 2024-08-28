На Курській АЕС запровадили додаткові режимні заходи: до чого тут ЗСУ

Росіяни бояться того, що українські Сили оборони прорвуться до Курської АЕС, тому запроваджують додаткові обмеження.

У середу, 28 серпня, у Курській області посилили режимні заходи в Курчатовському районі. Зокрема, там обмежено вʼїзд.

Про це повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов.

"ЗСУ не полишають спроб проникнути до міста. У зв'язку з цим, а також з метою забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом ухвалено рішення найближчим часом обмежити в'їзд до Курчатова. Контроль за виконанням цього рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах", – йдеться у повідомленні.

Вільний доступ до Курчатова матимуть жителі, які мають відповідну реєстрацію. Ті, хто її не має, але працює у місті, можуть отримати спеціальні перепустки.

Посилений контроль тепер буде і на Курській АЕС та на будівництві АЕС-2.

"Транспортні засоби, які здійснюють транзитні перевезення та раніше переміщалися територією Курчатова, повинні використовувати альтернативні маршрути об'їзду", – додала російська влада.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін звинуватив ЗСУ у спробі в ніч проти 22 серпня атакувати Курську АЕС.

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