На «китайській Зоні 51» помітили таємничу зброю: у США вже б’ють на сполох (фото)

Прапор Китаю / © Associated Press

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На секретній авіабазі Малан у китайському Сіньцзяні, яку порівнюють з американською Зоною 51, помітили нові експериментальні літаки та безпілотники. Експерти попереджають, що Китай може вже випереджати США у розробці частини стелс-систем нового покоління.

Про це пише Daily Mail із посиланням на дослідника китайської військової авіації Андреаса Руппрехта.

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Однією з найбільш загадкових розробок став великий двомоторний безпілотник WZ-X, який помітили на супутникових знімках бази Малан. За оцінками експертів, апарат може використовуватися для тривалої висотної розвідки та спостереження.

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Його дальність польоту оцінюють приблизно у 12 тисяч миль, а робочу висоту — понад 60 тисяч футів. За габаритами WZ-X може бути співставним з американським стелс-бомбардувальником B-2.

Стелс-безпілотник WZ-X. / © Фото з відкритих джерел

Особливе занепокоєння Руппрехта викликає те, що китайські системи вже проходять льотні випробування, тоді як частина американських аналогів поки залишається на стадії розробки.

«У Китаю вже щонайменше шість літальних апаратів для спільних бойових дій перебувають на стадії випробувань», — зазначив експерт.

За його словами, щонайменше два китайські проєкти значно більші та важчі за американські аналоги, мають потужніші двигуни і потенційно можуть нести більше озброєння та сенсорів.

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Окрім WZ-X, на базі Малан випробовують бойовий безпілотник GJ-X. На відміну від розвідувального апарата, він має бути озброєним і потенційно може працювати як безпілотний «ведений» разом із китайською бойовою авіацією.

Стелс-безпілотник WZ-X. / © Фото з відкритих джерел

Китай також розширює випробування на інших полігонах, зокрема в Лоп-Нурі, Дінсіні, Яньляні та Цанчжоу. Там, за словами Руппрехта, тестують сучасні винищувачі та прототипи бойових безпілотників.

На цьому тлі експерт скептично оцінив заяви американських оборонних компаній про технологічне лідерство США.

Зокрема, Lockheed Martin нещодавно представила безпілотний стелс-дрон Vectis, який має діяти разом із пілотованими літаками. Проте поки продемонстрували лише повнорозмірний макет, а перший прототип очікується до кінця 2027 року.

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Руппрехт наголосив, що наразі немає ознак неминучого великого воєнного конфлікту. Водночас швидкість розвитку китайських військових технологій, на його думку, вже становить серйозний виклик для США та їхніх союзників.

«Нас безумовно має турбувати те, що там випробовують», — підсумував він.

Раніше The Telegraph повідомляв, що китайська державна компанія замасковано експортувала до Росії десятки тонн хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна. Ці матеріали використовуються для виготовлення далекобійних дронів-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

За даними видання, компоненти постачали компанії, пов’язаній з найбільшим російським виробником енергії, яка займається виготовленням безпілотників «Герань».

Схему прихованого постачання розкривають внутрішні російські документи, які The Telegraph отримало та проаналізувало в межах спільного розслідування з Politico.

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