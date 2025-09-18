На латвійському узбережжі виявили уламок російського дрона: подробиці інциденту

Уламок російського дрона «Гербера» Фото Збройні сили Латвії

На заході Латвії, на узбережжі, знайшли хвостову частину дрона. На місце події виїхала група зі знешкодження боєприпасів, що не здетонували, щоб провести аналіз об’єкта.

Про це повідомили Збройні сили Латвії у соцмережі X.

«Сьогодні на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю виявлено винесену морем хвостову частину дрона», — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пізніше повідомив, що в уламку не знайшли вибухової частини. Після попередньої експертизи встановили, що це хвостова частина від російського дрона-приманки типу «Гербера».

«Можемо підтвердити, що уламок дрона, який сьогодні винесло з моря, є хвостовою частиною російського дрона-приманки „Гербера“», — заявив Спрудс.

Він додав, що військові фахівці підтвердили, що об’єкт, знайдений на пляжі, не становить загрози.

Російські провокації біля кордонів НАТО

Знахідка в Латвії — це лише черговий епізод у серії інцидентів із російськими дронами біля кордонів країн НАТО, які стали серйозною проблемою. Росія використовує безпілотники як елемент гібридної війни, тестуючи реакцію протиповітряної оборони та намагаючись залякати сусідів. За словами військових експертів, уламки, які знаходять на територіях країн Альянсу, можуть бути як випадковістю, так і частиною свідомої провокації.

Провокаційні польоти російських дронів над країнами НАТО вже стали серйозною проблемою. Раніше російські дрони залітали до Румунії, а Бухарест виступив із серйозною заявою щодо порушення повітряного простору країни-члена НАТО. Подібні інциденти створюють напругу та змушують країни Альянсу шукати нові шляхи протидії.

Крім цього, дрони РФ пролітали над Польщею, що також розцінюється як провокація. У відповідь на зростання загрози Україна та Польща вирішили створити спільну групу з питань безпілотних літальних апаратів. Ця ініціатива спрямована на посилення співпраці в боротьбі з російськими дронами та обмін досвідом, що є критично важливим для забезпечення безпеки в регіоні.

Крім реальних інцидентів, Росія також використовує дезінформацію. Нещодавно РФ поширила фейк про «український дрон» у Литві. Метою такої брехні є розкол між країнами-союзниками, перекладання відповідальності за провокації на Україну та спроба її дискредитації.

Російська агресія змусила європейські країни посилити свою обороноздатність. Зокрема, у відповідь на загрозу Європа готує нову «залізну завісу», що включає створення мільйонів мінних полів уздовж кордонів з Росією. Цей крок свідчить про готовність країн протидіяти можливій наземній агресії та забезпечити захист своїх кордонів.