На лайнері зі смертельним вірусом виявили українців: що відомо про їхній стан

Круїзний лайнер (ілюстративне фото)

На круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України. За попередньою інформацією, вони є членами екіпажу, однак серед підтверджених хворих українців немає.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило “Суспільному”.

За даними МЗС, посольство України в Нідерландах наразі не отримувало звернень щодо постраждалих або загиблих громадян України на борту судна. Українські дипломати також уточнюють інформацію через компанію-оператора лайнера.

«За повідомленням посольства України в ПАР, місцеві служби країни перебування поінформували, що громадян України серед осіб, у яких було підтверджено хантавірус, немає. За наявною інформацією, наразі підтверджено шість випадків зараження хантавірусом — п’ять громадян Нідерландів та один громадянин Великої Британії, з яких три летальні», — повідомили у МЗС.

Пізніше у міністерстві уточнили, що компанія-оператор MV Hondius підтвердила посольству України в Нідерландах: на судні перебувають п’ятеро українців серед членів екіпажу. Станом на 4 травня даних про незадовільний стан їхнього здоров’я немає.

Загалом на борту лайнера перебувають 149 людей, які є громадянами 23 країн.

«Посольство підтримує контакти з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на особливому контролі МЗС та посольства України в Нідерландах», — зазначили у відомстві.

За даними Sky News, після ймовірного спалаху хантавірусу на лайнері померли троє людей. Серед них — подружжя з Нідерландів. Ще кілька людей захворіли, зокрема британський громадянин та члени екіпажу.

Наразі MV Hondius стоїть на якорі біля Праї — столиці Кабо-Верде. Пасажири залишаються на борту, щоб не створювати ризик для місцевого населення.

Що відомо про хантавірус

Хантавірус — це інфекція, яку переносять гризуни. Людина може заразитися, зокрема, під час вдихання частинок зараженої сечі, екскрементів або слини тварин.

Вірус може вражати легені або нирки. Специфічних ліків проти хантавірусу немає, тому лікування зазвичай спрямоване на підтримку стану пацієнта та боротьбу з ускладненнями

