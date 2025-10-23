На людство чекає нова ера війн: генерал Раян розкрив криваві плани Росії та Китаю

Генерал-майор ЗС Австралії у відставці Мік Раян / © скриншот з відео

Генерал-майор збройних сил Австралії у відставці, письменник та друг України Мік Раян прогнозує, що на людство чекає «ще одне криваве століття». За його словами, у найближче десятиліття світ зіткнеться зі значним збільшенням кількості повномасштабних збройних конфліктів, тому що Росія та Китай прагнуть змінити світовий порядок силою.

Про це відставний генерал розповів в ефірі «24 Каналу».

Чому світ очікує «криваве століття»

Мік Раян зазначає, що загроза широкомасштабних війн зростає, оскільки авторитарні держави готові кинути виклик демократичній системі. Росія та Китай, на його думку, вважають, що саме зараз настав час для зміни міжнародного порядку, навіть якщо для цього доведеться застосувати силу. Генерал-майор застерігає, що це може призвести до «ще одного кривавого століття», подібного до минулого.

Він також звернув увагу на зростання «блоку держав-однодумців» — Росію, Китай, Північну Корею та Іран. Ці країни активно обмінюються інформацією та вивчають уроки війни в Україні — зокрема, як швидше виробляти дрони та як уникати економічних санкцій, що є серйозною проблемою для Заходу.

Україна показала приклад гуманізму

Генерал Раян підкреслив, що Україна веде екзистенційну боротьбу проти агресора та показує світові приклад того, як залишатися на боці демократії та гуманізму. За його словами, Збройні Сили України воюють, дотримуючись правил збройного конфлікту, чого не можна сказати про Росію.

На відміну від ЗСУ, Росія здійснювала варварські дії щодо військовополонених та цивільного населення на окупованих територіях. Натомість генерал відзначив стійкість та рішучість українського війська.

«Ви бачили, як вони йшли на багато чого, ризикували, щоб вчинити правильно, дотримуючись законів збройного конфлікту. Враховуючи екзистенційну природу цієї боротьби, це дуже поважна та гідна захоплення риса ЗСУ», — підкреслив генерал-майор.

Мобілізація і роль Tomahawk

Мік Раян також проаналізував, які уроки світ має засвоїти з української війни. Найважливішою частиною мобілізації, на його думку, є зміна мислення. Він високо оцінив роль керівництва, зокрема президента Зеленського, який допоміг населенню швидко перейти від мирного до воєнного часу.

Щодо ракет Tomahawk, які можуть бути передані Україні, генерал вважає, що вони не змінять кардинально хід війни, але будуть дуже корисні. Їхній найбільший вплив, за його словами, буде політичним — використання перспективи їхнього застосування для зміни розрахунків російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Держдумі РФ заявили, що Росія, «як ніколи», готова до війни з НАТО, але «одна з найкращих армій світу» не має наміру нападати на країни Альянсу. Водночас депутат Андрій Колесник звинуватив лідерів європейських країн НАТО в «роздуванні військової істерії» та в «демонстративній підготовці до війни».