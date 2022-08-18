На Лунинецькому аеродромі Білорусі розширюють територію, незважаючи на підвищений рівень радіації

В Білорусі, у Брестській області, на Лунинецькому аеродромі розширюють територію.

Однак, як повідомляє білоруське видання "Радіо Свобода", справа ця небезпечна через підвищений рівень радіоактивного забруднення.

Видання також опублікувало свіжі супутникові знімки аеродрому в Лунінці, зроблені 7 серпня компанією Planet Labs.

"На аеродромі видно значні розширення території: валять ліс, зносять старі ангари та розчищають майданчики під будівництво нових об'єктів. Саме собою будівництво вже викликає інтерес, роботи як відомо, почалися не вчора, а ще у квітні, але важливіше, що ведуться вони на територіях із підвищеним рівнем радіоактивного забруднення", - повідомляє джерело.

Колишній науковий співробітник Академії наук Білорусі Сергій Бесараб зазначив, що Лунинець перебуває в зоні із щільністю забруднення 0 ,5-1 Кюрі/км².

"Та сама деревина, яку валять, містить перевищення Цезію-137, а точніше, за словами хіміка, ліс навколо аеродрому має рівень забруднення в ~200 Бк/кг (тобто вже не норма). Грунти тут бідні, ліси переважно соснові, тому цезій чудово вилуговується з ґрунту і накопичується в деревині. А з такої соснової деревини радіонукліди при згорянні відмінно переходять у легко засвоювану через легені людини форму. Про радіаційний контроль пиломатеріалу навіть годі й говорити", - пише Бесараб.

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