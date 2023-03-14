На людство чекають нові більш потужні природні катаклізми (свіже дослідження NASA)

У дослідженні америкасньких вчених встановлено, що катаклізми будуть посилюватися в міру прискорення кліматичної кризи.

Вчені з NASA попереджають, що через голобальне потепління збільшився ризик посух та повеней по всій території світу.

Про це йдеться в останньому дослідженні, опубліковане в понеділок у журналі Nature Water.

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Згідно із дослідженням, дедалі частіші широкомасштабні та інтенсивні посухи та повені сильніше пов’язані з підвищенням глобальних температур, ніж із природними змінами погодних умов. Це означає, що ці інтенсивні події будуть посилюватися в міру прискорення кліматичної кризи.

Сказано, що провідний автор дослідження та гідролог Центру космічних польотів NASA Goddard Space Flight Center Метью Роделл вивчив дані супутників NASA за 20 років, від 2002 до 2021 року, а також проаналізував розмір, тривалість і серйозність – наскільки воно вологіше або сухіше, ніж зазвичай, в екстремальних умовах.

"Дослідження виявило 505 екстремальних вологих подій і 551 екстремально посушливу подію протягом цього періоду, з яких приблизно 70% тривали шість місяців або менше, а близько 10% тривали більше року. Ці екстремальні явища зросли за інтенсивністю та частотою від 2015 року, коли почалася тенденція рекордно теплих років ", - встановили вчені.

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Відповідно до дослідження, встановлено, що:

найбільш екстремальна волога подія сталася 2020 року в Африці на південь від Сахари, де місяці інтенсивних дощів призвели до розбухання озера Вікторія. Підйом води затопив будинки та вплинув на таку важливу інфраструктуру, як питна вода, медичні заклади та гідроелектростанції.

Підйом води затопив будинки та вплинув на таку важливу інфраструктуру, як питна вода, медичні заклади та гідроелектростанції. гайбільш інтенсивна посуха була в Бразилії та Венесуелі від 2015 до 2016 рік. Посуха серйозно загрожувала гідроелектростанціям, осушили критичні водойми та знизили врожайність сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, в Індонезії на острові Ява в суботу, 11 березня, почалося виверження вулкана Мерапі.

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