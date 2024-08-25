На Мадейрі рятувальникам вдалося приборкати потужну пожежу, що горить шостий день

Лісова пожежа знищила близько п’яти тисяч гектарів насаджень.

На португальському острові Мадейра рятувальники змогли взяти під контроль велику лісову пожежу за допомогою двох іспанських пожежних літаків.

Про це заявив регіональний керівник цивільного захисту Антоніу Нуньєш, пише dpa.

Після того, як Португалія звернулася по допомогу, літаки з Іспанії прибули в четвер на прохання Європейського Союзу.

"Іспанські літаки в основному дислокувалися в горах навколо Піку Руйво, найвищої гори острова висотою понад 1 800 метрів. Єдиний пожежний вертоліт Мадейри безуспішно намагався стримати полум'я", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що лісова пожежа, що спалахнула 14 серпня, знищила близько п’яти тисяч гектарів насаджень.

"Наразі не повідомляється про постраждалих або пошкодження будівель, але вчені заявляють про значну шкоду навколишньому середовищу та знищення флори і фауни", - додали в повідомленні.

Наразі кримінальна поліція розслідує причини пожежі. Голова регіонального уряду Мадейри Мігель Альбукерке вже заявив про підпал.

Раніше ми розповідали, що сильна лісова пожежа спалахнула в Римі.

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