На Мальті відбувся саміт щодо "Формули миру" – в ОП розповіли про результати зустрічі

На Мальті 28 жовтня відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні, у якій взяли участь представники держав і міжнародних організацій.

Про це повідомляє Офіс президента України.

У зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки.

Як розповів керівник Офісу Президента України та голова української делегації на Мальті Андрій Єрмак попередні консультації на рівні радників дали змогу сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу. А за результатами зустрічей на рівні послів у Києві були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів Формули миру та створені міжнародні робочі групи, які зосередилися на технічних питаннях реалізації пунктів Формули.

"Та архітектура, яку ми з вами створюємо, може стати рішенням не лише для України. Це буде універсальна структура, яку можна й потрібно буде застосовувати будь-де, де виникне потреба в захисті миру та справедливості", – зазначив Єрмак.

Під час третьої зустрічі радників на Мальті увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах Формули миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

Так, члени міжнародної робочої групи й міністр енергетики України Герман Галущенко презентували план щодо ядерної та радіаційної безпеки, який має на меті повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території Запорізької АЕС і передавання контролю над станцією Україні. План передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко спільно з представниками міжнародної робочої групи презентувала план, що передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства. Для цього запропоновано посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідних для безпечного судноплавства до українських портів, необхідну підтримку страхування суден і вантажів, що перевозяться в та з морських портів України, тощо.

Крім того, за участю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця було презентовано план щодо повернення депортованих українських дітей, цивільних заручників і військовополонених. План дій передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та МКЧХ безперешкодного доступу до українських полонених тощо.

План щодо реалізації пункту про дотримання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку має на меті вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН.

Для досягнення цих цілей запропоновано сконцентрувати зусилля на: реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето; посиленні ролі Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень; створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо української "Формули миру" на рівні радників і спеціальних представників.

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