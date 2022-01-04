На Маврикії в сміттєвому баку літака виявили новонародженого хлопчика

Породіллю, яка викинула дитину, виявили і затримали.

Співробітники аеропорту на Маврикії під час підготовки літака з Мадагаскару до митного контролю, в сміттєвому баку туалету, знайшли новонародженого хлопчика.

Про це пише видання ВВС.

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Дитину одразу передали медикам, і взялися за пошук горе-матері. Запідозрили 20-річну пасажирку, яка прямувала до країни із дворічною візою на роботу. Жінка спочатку заперечувала, що хлопчик її, але її змусили пройти медичний огляд, який підтвердив, що вона щойно народила. Її також помістили до лікарні, але взяли під поліцейську охорону.

Покинуте в літаку Air Mauritius немовля / BBC

Відомо, що і вона і малюк почуваються добре. Щойно жінку випишуть із лікарні, їй висунуть звинувачення.

Нагадаємо, що у Львові успішно прооперували серце нещодавно народженого закарпатця, якого гелікоптером доправили із Ужгорода.

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