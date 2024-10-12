На Майорці туриста пограбували двічі за кілька хвилин: подробиці інциденту

На Майорці 55-річний турист з Великої Британії, який побажав залишитися анонімом, став жертвою двох пограбувань. Інцидент стався після того, як він вийшов з бару.

Про це повідомило видання Daily Express.

Чоловік знімав гроші в банкоматі неподалік від популярного коктейль-бару La Bodeguita Del Medio, у цей момент до нього підбіг злодій і викрав його iPhone, вартістю 800 фунтів стерлінгів. Поки турист приходив до тями після цього шоку, до нього підійшли ще двоє чоловіків і напали вдруге, зірвавши з його зап'ястя діамантовий годинник Rolex President Day-Date.

Турист оцінив годинник приблизно в 150 000 фунтів стерлінгів, хоча іспанські правоохоронці пізніше зазначили, що його реальна вартість становила близько 100 000 фунтів стерлінгів.

Після тривалого розслідування злочинців вдалося знайти. Двоє 30-річних алжирців, які скоїли пограбування, були засуджені до двох років тюремного ув’язнення. Вони продали годинник на чорному ринку за 5 тисяч фунтів. Спільник, який купив крадений годинник, отримав шість місяців в'язниці, а злодій з Сенегалу, що грабував смартфони, уникнув суворого покарання і отримав три місяці умовно.

Нагадаємо, в Одесі чоловіка пограбували двічі за один вечір. Він залишився без грошей, телефону та прикрас.

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