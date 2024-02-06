"На мені зараз українська краватка": Байден звернувся до Конгресу США

Американський президент Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу США із закликом проголосувати за законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів.

Про це йшлося у зверненні Байдена 6 лютого в Білому домі.

Він заявив, що законопроєкт вирішує питання щодо термінової допомоги Україні.

"На мені зараз українська краватка (синьо-жовтого кольору – ред.) і українська брошка-шпилька. Українці зараз у складному становищі, захищаються від російського натиску. Час минає. Кожен тиждень, кожен місяць, що минає без нової допомоги, означає, що в України стає менше артилерійських снарядів, менше систем ППО, менше інструментів, щоб захистити себе від цього російського натиску. Це те, чого хоче Путін", – сказав Байден.

Він також зазначив, що зібрав коаліцію з 50-ти країн, які підтримують Україну. Телефоном Байден поспілкувався з лідерами цих країн.

"Ми об’єднали НАТО і навіть збільшили Альянс. Ми не можемо піти зараз. Це саме те, на що Путін розраховує. Схвалення цього законопроєкту означає протистояти Путіну", – наголосив Байден.

Він додав, що виступати проти цього документа означає грати на руку кремлівському очільникові.

"Якщо ми не зупинимо апетити Путіна щодо влади й контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. І витрати для США, наших партнерів і союзників збільшаться. Ті, хто в Конгресі думають, що зможуть виступати проти допомоги України і не понесуть відповідальності, історія дивиться на вас", – наголосив Байден.

За словами американського президента, підтримка України в такий надзвичайно важливий час ніколи не забудеться.

Він також додав, що документ містить і допомогу Ізраїлю. Йдеться про захист країни та кошти на гуманітарну підтримку для палестинців.

Нагадаємо, спікер Палати представників назвав законопроєкт про виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів, “мертвим”. Зазначимо, що сенатори-республіканці починають масово дезертирувати напередодні голосування, яке відбудеться 7 лютого.

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