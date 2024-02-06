"На мені зараз українська краватка": Байден звернувся до Конгресу США

Напередодні голосування президент США закликав підтримати законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування для України.
Американський президент Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу США із закликом проголосувати за законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів.
Про це йшлося у зверненні Байдена 6 лютого в Білому домі.
Він заявив, що законопроєкт вирішує питання щодо термінової допомоги Україні.
"На мені зараз українська краватка (синьо-жовтого кольору – ред.) і українська брошка-шпилька. Українці зараз у складному становищі, захищаються від російського натиску. Час минає. Кожен тиждень, кожен місяць, що минає без нової допомоги, означає, що в України стає менше артилерійських снарядів, менше систем ППО, менше інструментів, щоб захистити себе від цього російського натиску. Це те, чого хоче Путін", – сказав Байден.
Він також зазначив, що зібрав коаліцію з 50-ти країн, які підтримують Україну. Телефоном Байден поспілкувався з лідерами цих країн.
"Ми об’єднали НАТО і навіть збільшили Альянс. Ми не можемо піти зараз. Це саме те, на що Путін розраховує. Схвалення цього законопроєкту означає протистояти Путіну", – наголосив Байден.
Він додав, що виступати проти цього документа означає грати на руку кремлівському очільникові.
"Якщо ми не зупинимо апетити Путіна щодо влади й контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. І витрати для США, наших партнерів і союзників збільшаться. Ті, хто в Конгресі думають, що зможуть виступати проти допомоги України і не понесуть відповідальності, історія дивиться на вас", – наголосив Байден.
За словами американського президента, підтримка України в такий надзвичайно важливий час ніколи не забудеться.
Він також додав, що документ містить і допомогу Ізраїлю. Йдеться про захист країни та кошти на гуманітарну підтримку для палестинців.
Нагадаємо, спікер Палати представників назвав законопроєкт про виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, Ізраїлю й південного кордону Сполучених Штатів, “мертвим”. Зазначимо, що сенатори-республіканці починають масово дезертирувати напередодні голосування, яке відбудеться 7 лютого.
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