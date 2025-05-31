На Мерца чекає напружена зустріч із Трампом: що обговорюватимуть лідери країн

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наступного тижня, майже через місяць після вступу на посаду керівника найбільшої економіки Європи, вирушить до Вашингтона на свою першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву речника німецького уряду Стефана Корнеліуса.

Зустріч Мерца з лідером США відбудеться у Білому домі 5 червня. Серед тем розмови будуть війна Росії в Україні, ситуація на Близькому Сході та торговельна політика, сказав Корнеліус.

Реклама

Мерц проведе ніч у Блер-Хаусі, гостьовому будинку президента США. У четвер, після спільного обіду, лідери планують провести пресконференцію в Білому домі, перш ніж Мерц вилетить назад до Берліна, повідомив високопоставлений чиновник.

Чому між Мерцом та Трампом напружені відносини

Відносини між Вашингтоном і Берліном напружені через різні питання, від торговельних дисбалансів до підтримки Києва. Європейські лідери побоюються, що президент США відмовиться від зусиль, спрямованих на припинення війни Росії в Україні, та скоротить військову підтримку регіону.

Після того, як Трамп публічно висловив незгоду з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою під час візитів до Овального кабінету, німецькі чиновники побоюються, що подібне ставлення може чекати на Мерца.

Окрім напруженості щодо позитивного сальдо торговельного балансу Німеччини зі США, союзники Трампа висловили невдоволення ставленням країни до ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Рубіо назвав крок, спрямований на класифікацію другої за величиною партії в Бундестазі як правоекстремістської, «замаскованою тиранією».

Реклама

Мерц різко відкинув ці звинувачення та закликав американських політиків не втручатися у внутрішню політику Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно, 28 травня, президент України Володимир Зеленський побував у Берліні з офіційним візитом. Основною метою поїздки стало обговорення подальшої підтримки України з боку Німеччини.