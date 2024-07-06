На межі між США та РФ: чому Індія балансує на "геополітичному канаті"

Понад пів століття Індії вдається підтримувати дружні стосунки і з Москвою, і з Вашингтоном, і при цьому переслідувати свої власні інтереси.

Після розколу світу на два табори за часів холодної війни у другій половині XX століття Індія стала однією з засновниць Руху неприєднання — групи країн, які проголосили, що не стануть на бік жодної з наддержав. Понад пів століття Індії вдається підтримувати дружні стосунки і з Москвою, і з Вашингтоном, і при цьому переслідувати свої власні інтереси.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прагне глибших зв'язків зі Сполученими Штатами, на підтримку яких він покладається у протистоянні Китаю. Водночас Моді розвиває вигідні зв'язки з Росією, що підкреслює його анонсований візит до Москви наступного тижня, який стане першою закордонною поїздкою після його переобрання на третій термін прем'єрства.

Видання зазначає, що останнім часом відносини Нью-Делі з Москвою стають складнішими на тлі поглиблення дружби Сі Цзіньпіна з Путіним, який шукає підтримки у війні на виснаження з Україною.

Чи є Індія союзником США

Стратегічне партнерство Індії та США триває вже понад 20 років. Це означає можливість співпраці у військовій сфері і водночас відсутність союзницьких зобов'язань між партнерами. Попри те, що обидві країни мають багато спільного, їхні інтереси подекуди розходяться. Наприклад, Індія відмовилася засудити напад РФ на Україну та утрималася під час голосування в ООН.

Але основа відносин Індії та США наразі залишається непохитною: ризик перетворення Китаю на потужну регіональну державу. І в такій ситуації давні суперечки між Нью-Делі та Пекіном щодо спірних прикордонних територій дозволяють США залучити Індію як противагу посиленню китайського впливу в регіоні.

Нещодавно заступник держсекретаря Курт Кемпбелл заявив, що американська сторона порушила питання про зв'язки Індії з Росією. Але він також сказав, що США впевнені у своїх відносинах з Індією та хочуть розширити співпрацю між двома країнами.

Дружба Індії з Росією

Попри задекларовану під час Холодної війни позицію неприєднання, Індія весь час підтримувала теплі відносини з Росією і насторожено ставилася до США через їхню підтримку Пакістану – свого головного "запеклого" сусіда.

Багато років Індія була одним з найбільших покупців російської зброї та сирої нафти. І хоча зараз Нью-Делі намагається розширити коло своїх постачальників і скорочує обсяг закупівель російської зброї, доля РФ у загальному оборонному імпорті Індії досі складає понад третину.

Відносини Індії з Китаєм

Відносини Нью-Делі та Пекіна були напруженими багато років через територіальну суперечку вздовж їхнього спільного кордону, яка навіть стала причиною війни 1962 року. Суперечка знову досягла точки кипіння 2020 року, коли низка смертоносних сутичок на кордоні спонукала Нью-Делі заборонити китайські програми для смартфонів і обмежити інвестиції Китаю в індійську економіку.

Втім, нещодавно з'явилися ознаки розрядки. У травні, вперше за півтора року, Пекін призначив свого посла в Індії, який після прибуття висловив бажання покращити відносини між двома країнами. Китай також привітав Моді після його перемоги на виборах у червні. Згодом стало відомо, що країни домовилися про подальші переговори щодо вирішення прикордонної суперечки.

Нагадаємо, наступного тижня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться у Москві з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час цього візиту Індія намагатиметься запропонувати Кремлю альтернативу обходу західних санкцій, через які Москва зблизилася з Пекіном.

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