На межі між Заходом та РФ: союзники Путіна нарощують постачання боєприпасів до України

Поки в Україні вирує війна, західні уряди скуповують для неї боєприпаси у балканських країнах, зокрема у Боснії та дружній до Росії Сербії. Тож останнім часом виробники зброї на Західних Балканах процвітають.

Про це пише The Economist.

За останні чотири роки сербський експорт зброї збільшився вчетверо, а від початку російського вторгнення у 2022 році до України з Сербії було відправлено боєприпасів на суму близько 800 млн євро.

Експорт Боснії за перші чотири місяці поточного року майже подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. За словами Ясміна Муяновича з аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy, боснійські оборонні підприємства працюють цілодобово.

"Під час холодної війни параноїдальна в галузі безпеки Югославія мала велику армію, що підтримувалася міцним військово-промисловим комплексом. Залишки її оборонної промисловості зараз зосереджені у Боснії та Сербії, на частку яких припадає понад 90% військового експорту Західних Балкан", – пише видання.

Особливу цінність балканським виробникам зброї надає здатність випускати боєприпаси та обладнання як радянського зразка, так стандарту НАТО. До того ж балканська зброя, як правило, має привабливу ціну – боснійський артснаряд, наприклад, може коштувати вчетверо дешевше за аналогічний, виготовлений в інших європейських країнах чи в Америці.

Видання зазначає, що в Боснії та Сербії законодавство обмежує продаж зброї країнам, які беруть участь у воєнному конфлікті. Але вони знайшли прийнятні манівці через третіх осіб, що продавати зброю для України.

Наприклад, США є основним покупцем боснійських патронів для стрілецької зброї, які вони спрямовують до України. Сербія, попри свою відмову ввести санкції проти РФ, переправила до України тисячі артилерійських снарядів за допомогою Чехії, Туреччини та безлічі компаній-посередників.

Балканські члени НАТО – Хорватія, Албанія, Чорногорія та Македонія – передали більшу частину своїх запасів старого радянського оборонного обладнання. А нещодавні повідомлення у ЗМІ припускають, що Хорватія могла відремонтувати старі танки М-84 (югославська версія радянського Т-72), щоб відправити їх до України.

"Для деяких регіональних урядів це можливість завоювати політичний кредит довіри США та ЄС. Особливо це має значення для тих країн, які прагнуть вступити до ЄС, зокрема Боснії та Албанії. І Україна використовує цей настрій", – зазначають автори статті.

Економічні мотиви також відіграють свою роль. Боснійські заводи з виробництва боєприпасів, які лише кілька років тому були на межі банкрутства, тепер повністю укомплектовані персоналом і працюють на повну потужність.

Звісно, що для президента Сербії Олександра Вучича, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем, продаж зброї Україні є частиною тонкого балансування між Заходом та Росією. Але це також добрий бізнес, який, за його власними словами, є "чистим джерелом іноземної валюти".

Нагадаємо, Індія продає європейським країнам артилерійські снаряди, які потім відправляють до України. Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю, попри протести Москви. За словами посадовців, серед європейських країн, які надсилають індійські боєприпаси до України, є Італія та Чехія.

Читайте також: