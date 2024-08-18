"На межі Третьої світової " — Північна Корея відреагувала на ситуацію в Курській області

Північна Корея засудила напад України на Росію, назвавши це непростимим актом терору, що підтримується США та Заходом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство KCNA.

ЗМІ пишуть, що наступ України на Росію є наслідком антиросійської конфронтаційної політики США, яка ставить ситуацію на межу Третьої світової війни.

В заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї зазначено, що США постачають Україні летальну зброю на "астрономічні" суми. Північна Корея рішуче засудила збройну атаку на територію Росії з боку "марионеткового режиму Зеленського", підтримуваного США і Заходом, назвавши це актом агресії і терору.

За останній рік Північна Корея значно посилила свої зв’язки з Росією, зокрема, лідери обох країн провели дві зустрічі на найвищому рівні, обіцяючи більш тісну співпрацю у всіх сферах.

Нагадаємо, Сирія — єдина країна з числа "друзів" Росії, яка засудила наступ українських сил на територію Курської області РФ. Решта союзників Кремля, зокрема Китай, утримуються від активних коментарів. Сирійське МЗС висловило стурбованість через напад на цивільні об'єкти та загибель мирних жителів. Китай, своєю чергою, лише зазначив, що слід дотримуватися принципів "охолодження" ситуації, не вдаючись до детального коментування подій.

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