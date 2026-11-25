Прапори Росії та Естонії / © ТСН

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МЗС Росії викликало тимчасового повіреного у справах Естонії через рішення Таллінна закрити кордон від 1 грудня. Відомство також звинуватило Таллінн у наданні повітряного простору українським дронам, спробах морської блокади в Балтійському морі та переслідуванні російськомовних жителів.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії для ЗМІ.

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У заяві вказано, що 23 листопада до російського МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Естонії в РФ Марека Юхтегі. Російська сторона заявила йому протест через звинувачення Москви у спробі підпалу підприємства військово-промислового комплексу поблизу Таллінна, а також через рішення естонського уряду закрити від 1 грудня пункти пропуску на російсько-естонському кордоні.

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У МЗС Росії заявили, що висунуті Естонією звинувачення нібито не мають доказової бази. Дипвідомство назвало їх черговим проявом «русофобської сутності» естонської влади.

У Москві також стверджують, що закриття кордону насамперед негативно вплине на економіку Естонії та матиме наслідки як для Таллінна, так і для його партнерів у ЄС та НАТО.

Російське МЗС назвало рішення естонської сторони черговою «антиросійською витівкою» та заявило, що воно нібито є продовженням низки ворожих дій Естонії протягом останніх років. У відомстві також дорікнули Таллінну за підтримку України та заявили, що Естонія нібито надає свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників, які атакують північно-західні регіони Росії.

«Естонському дипломату було знову вказано, що такі провокаційні та надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв’язування відкритої війни з Росією«, — вказано в заяві російського МЗС.

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Там також звинуватили Естонію у нібито створенні перешкод для пересування російських вантажних суден у Балтійському морі: заявили про намагання їх оглядати, захоплювати та арештовувати. У відомстві стверджують, що таким чином Таллінн прагне запровадити морську блокаду проти Росії.

Крім того, МЗС РФ зазначило, що в жовтні Естонія запровадила повну заборону на транзит російського та білоруського зерна своєю територією.

«В Естонії набирають обертів репресивні дії, спрямовані проти російськомовних та „інакомислячих“ жителів цієї країни, не готових сліпо слідувати офіційним наративам влади щодо тотального очорнення Росії», — висловили традиційні пропагандистські тези у ворожому МЗС.

Там також звинуватила Таллінн у нібито забороні російської мови, кримінальному переслідуванні та депортації людей, які симпатизують РФ або прагнуть зберегти доступ до російської мови та культури. У МЗС Росії заявили, що естонська влада нібито використовує примусові заходи та загрожує повною ліквідацією Естонської православної християнської церкви.

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Очільнику естонської дипмісії, за твердженням російського відомства, також заявили, що політика Таллінна щодо РФ нібито сприятиме подальшій дестабілізації ситуації в регіоні та негативно впливатиме на добробут населення Естонії й економічне становище країни.

«Під час зустрічі було підкреслено, що російська сторона залишає за собою право на вжиття комплексних політико-дипломатичних заходів, спрямованих на захист національних інтересів Росії та законних прав громадян нашої країни», — резюмували в МЗС.

Країни Балтії закривають кордони з РФ — що відомо

Нагадаємо, Естонія від 1 грудня повністю закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Очільник МЗС країни Маргус Цахкна пояснив, що таке рішення ухвалили у відповідь на підготовку диверсії проти естонського оборонного підприємства, наказ про яку віддало російське ГРУ. За словами міністра, перекриття кордону має обмежити ворожу діяльність РФ на території Естонії та посилити боротьбу з обходом санкцій.

Латвія слідом за Естонією розглядає можливість запровадження жорстких обмежень або повного закриття кордону з Росією. Прем’єр-міністр Андріс Кулберґс доручив відомствам сформувати позицію Риги. Очільник МВС Яніс Домбрава підтримав закриття кордону, очікуючи найближчими днями єдиного рішення нового уряду.

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