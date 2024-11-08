"На мирний план не варто сподіватися": погляд The ​​Guardian на Україну після перемоги Трампа

Намагання Трампа закінчити війну в Україні можуть зайти у глухий кут.

Якщо Дональд Трамп спробує знайти компромісне рішення для Києва і Москви, то не факт, що він зможе це зробити.

Про це пише газета The Guardian.

Журналісти зазначають, що новообраний президент США спробує знайти швидке рішення для закінчення війни в Україні, яке б не виглядало як перемога РФ.

Перший президентський термін Трампа показав, чого насправді варті його дипломатичні таланти.

Видання посилається на сумнозвісні переговори Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином 2019 року, які закінчилися фактично нічим.

Крім того, Трамп має репутацію людини, яка занадто довіряє слову, "яке йому шепнуть на вухо" в останній момент, але він не любить розбиратися в деталях і не любить, коли військові впливають на його рішення.

Тому в The Guardian побоюються, що мирні зусилля Трампа зведуться до формули, яку під час передвиборчих перегонів озвучив його напарник по виборах, новообраний віце-президент Джей Ді Венс - заморозити війну на поточній лінії фронту і не брати Україну до НАТО.

"Разюче схоже на рецепт Путіна", – пишуть журналісти.

"Ситуація в Україні, і без того настільки небезпечна, цього тижня значно погіршилася. Прискорене надання обіцяної допомоги, яка дозволить Україні максимізувати свої позиції до того, як Трамп вступить на посаду, тепер є її найбільшою надією", – пише видання.

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало "мирний план" Трампа, який він може запропонувати. Більше про це читайте у новині.

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