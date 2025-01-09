"На місці Путіна я б зараз не зупинялась": Берлінська висловилася про можливість початку переговорів

Сідати за стіл переговорів потрібно з розумінням, на яких умовах і яких поступок очікують від України, а також чого саме очікує сама Україна.

Про це сказала керівниця центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська в ексклюзивному інтерв'ю на каналі OBOZ.UA.

"Завжди вибір є: чи воювати, чи сідати за стіл переговорів. Питання полягає зовсім в іншому - на яких умовах сідати за стіл переговорів. Яких поступок від нас очікують, яких поступок очікуємо ми... Чи готовий Путін зараз зупинятися?.. Я б на його місці зараз не зупинялась... Важливо розуміти, що "перекидання м'яча на наше поле" не дуже справедливе, тому що українці хочуть миру. Вони не починали цю війну. Було би більш коректно, якби пан Ентоні Блінкен сказав, що Путіну потрібно визначитися: чи він хоче продовжувати війну – і тоді Америка буде включатися повноцінно не лише зброєю, а, власне, санкціями, позицією, а також іншими можливостями, які є у Америки", – сказала вона.

Марія Берлінська також зазначила, що важливо розуміти: Путін не готовий дотримуватися норм міжнародного права.

"Він зараз готовий продовжувати війну..." – додала вона.

Водночас українці давно визначилися із протистоянням.

"Якби цього не було, Київ, як прогнозували всі столиці світу, впав би дійсно за три дні... Українці давно зробили свій вибір: боротися і жити. Тож перекидати зараз відповідальність на нас і казати, що ми повинні ухвалити рішення щодо миру, не можна. Ключі від миру – не в Києві. Київ готовий говорити про мир, але про мир справедливий", – сказала Марія Берлінська.

Нагадаємо, в Італії відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Політики обговорили кілька важливих тем. Серед них торкнулися питань зміцнення безпеки, глобальних подій та підготовки до цьогорічної Конференції з відновлення України.

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