На місці вибуху у Польщі виявлено залишки ракети: в уряді розповіли деталі

Територія, де стався вибух у Польщі, сканується за допомогою 3D техніки.

На місці вибуху в польському Пшеводові виявлено залишки російської ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Про це заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зіобро.

За його словами, на місці інциденту працюють група польських прокурорів та техніків-експертів. Також були присутні експерти зі США.

"На місці вибуху в Пшеводові виявлено залишки російської ракети С-300, яка перебуває на озброєнні російської та української армії. На місці працює група польських прокурорів та техніків-експертів. Також були присутні американські експерти. Територія сканується за допомогою 3D техніки", – йдеться в його дописі.

Падіння ракети у Польщі

Увечері 15 листопада у Польщі, за даними тамтешніх ЗМІ, впали ракети, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Влада підтвердила інцидент і у МЗС Польщі сказали, що це ракети виробництва РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а швидше за все, – "нещасним випадком". Крім того, він сказав, що також н емає ознак того, що це була ракета, випущена Росією.

Reuters із посиланням на джерело в НАТО стверджує, що буцімто Байден сказав союзникам по Альянсу, що ця "ракета була українською протиповітряною обороною".

Своєю чергою, очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба попереджав, що Росія намагається просувати фейк про те, що нібито українська ракета ППО спричинила вибухи в Польщі біля села Пшеводов. Кулеба наголосив, що це неправда, і нагадав про збиття Росією пасажирського лайнера "Боїнг 777".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що відповідальність за інцидент несе Росія. Утім, висловив думку, вибух виник через падіння української ракети системи ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що ракета не прилетіла б на територію Польщі, якби агресорка Росія не запускала їх по українських містах.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав негайно надати Україні доступ до місця вибуху у Польщі. За його словами, Україна має докази російського сліду щодо ракетного інциденту в Польщі, і вже готова їх передати для спільного розслідування.

Розслідування інциденту триває.

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