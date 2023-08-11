На місці вибуху заводу у Підмосковʼї знайдено вже 48 фрагментів тіл

Кількість загиблих може збільшитись до 15.

На Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де відбувся вибух, знайшли 48 фрагментів тіл.

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Про це інформує російське видання Baza.

У повідомленні вказується що на місці вибуху рятувальники знайшли 48 фрагментів тіл, у більшості загиблих відірвані кінцівки.

"Імовірно, останки належать тілам десяти людей. Розбори завалів продовжуються", - пише видання.

Крім того, повідомляється, що кількість загиблих може збільшитись до 15, оскільки рятувальники ще продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ, де стався потужний вибух, займалися створенням бомбардувальника нового покоління.

Крім того, ми раніше інформували, що у Підмосковʼї в районі аеропорту Домодєдово пролунало два вибухи, після чого зайнялась пожежа.

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