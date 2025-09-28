На місці будівництва натрапили на скарб, який пролежав у землі 3 тисячі років

Знахідка здивувала вчених / © Associated Press

У селі Розмарки, Велика Британія, виявили скарб із бронзовими прикрасами, що пролежав у землі близько трьох тисяч років.

Про це повідомляє ВВС News.

Археологам вдалося виявити схованку з дев’ятьма предметами бронзового віку, зокрема шість браслетів і кільцеподібну прикрасу, що складається з 37 невеликих кілець, яку фахівці називають найскладнішим зразком зі знайдених у Шотландії.

На скарби натрапили під час розкопок на місці будівництва майбутнього житлового комплексу ще 2021 року, проте про знахідку стало відомо із наукової публікації лише наразі.

Особливу цінність, за словами дослідників, є органічний матеріал — обгортка з папороті та лубу (внутрішньої кори дерев), в якій виявили скарб. Вона збереглася завдяки тому, що ґрунт, в якому він лежав, був болотистим. Археологи вважають, що скарб був навмисно захований, проте власники чомусь не змогли повернутися за ним.

На місці поселення також виявилено свідчення металообробки: фрагменти форм для виготовлення меча, наконечника списа, серпу та браслетів. За даними радіовуглецевого аналізу, поселення існувало на цьому місці не менше 600 років із послідовною зміною поколінь.

