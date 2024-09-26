На МКС відбулась зміна командування: астронавтка NASA замінила росіянина

Астронавтка Суніта Вільямс вже не вперше буде виконувати обов'язки командира МКС.

На міжнародній космічній станції відбулась зміна командира. Замість росіянина Олега Кононенка МКС відтепер очолюватиме астронавтка NASA Суніта Вільямс.

Про це пише The_Byte.

Після того як на космічному кораблі Boeing Starliner виникли технічні проблеми, його екіпаж у складі 61-річного Баррі Вілмора та 58-річної Суніти Вільямс, який прилетів на станцію у червні на 8 днів, застряг на орбіті на 8 місяців.

У понеділок, 23 вересня, Вільямс була приведена до присяги як командир, що знаменує початок 72-ї експедиції на МКС.

"Це вже вдруге, коли Вільямс виконує обов'язки командира на борту орбітальної станції, і це ще один поворот у низці метушних місяців для неї", – зазначає видання.

Того ж дня попередній командир орбітальної станції Олег Кононенко, а також астронавтка NASA Трейсі Дайсон та ще один росіянин Микола Чуб повернулися на Землю на борту космічного корабля "Союз МС-25".

Нагадаємо, двоє американців 5 червня вирушили в тестову місію на Міжнародну космічну станцію на новому космічному кораблі Boeing Starliner, однак через технічні несправності застрягли в космосі.

Це вже не перша проблема у NASA з поверненням екіпажу додому у цьому році. Схожа ситуація виникла в екіпажа космічного корабля Starliner компанії Boeing у червні, через що політ були змушені продовжити на кілька тижнів.

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