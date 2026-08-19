На Москву летіла нова група безпілотників

Москва / © Associated Press

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У ніч проти 19 серпня мер Москви Сергій Собянін повідомив про нові групи безпілотників, які нібито прямували до російської столиці.

У двох послідовних повідомленнях Собянін заявив спочатку про 11 знищених дронів, а згодом — ще про 10 безпілотників. Таким чином, лише за цей проміжок часу російська влада відзвітувала про щонайменше 21 БпЛА.

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За словами мера Москви, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

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Напередодні Москва вже зазнавала масштабної атаки безпілотників. Російські джерела повідомляли про численні групи дронів, які протягом ночі прямували у бік Московського регіону.

Інформація російської сторони про кількість знищених безпілотників потребує незалежної перевірки.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що близько 400 "добрих" дронів летять у бік Росії та окупованих територій

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