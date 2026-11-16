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На Москву летіли десятки безпілотників: Собянін заявив про масовану атаку
Увечері 15 листопада та в ніч проти 16 листопада російська влада повідомила про масовану атаку безпілотників на Москву. За заявами мера російської столиці, сили ППО нібито знищили щонайменше 57 дронів.
У ніч проти 16 листопада Москва та Московська область опинилися під масованою атакою безпілотників. Російська влада неодноразово повідомляла про роботу протиповітряної оборони та знищення дронів, які прямували в напрямку столиці РФ.
Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.
Починаючи з вечора неділі, 15 листопада, Собянін оприлюднив низку повідомлень про нібито збиті безпілотники.
Спочатку він заявив про знищення 15 БпЛА, після чого повідомив про перехоплення ще 11 дронів.
Згодом мер російської столиці відзвітував про відбиття атаки ще шести безпілотників, а пізніше — про знищення ще 15 та 10 БпЛА.
Таким чином, за повідомленнями Собяніна, російська ППО нібито знищила щонайменше 57 безпілотників.
За словами мера Москви, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
Водночас інформації про можливі влучання, пошкодження інфраструктури чи постраждалих Собянін не навів.
Незалежного підтвердження заяв російської влади про кількість збитих безпілотників наразі немає.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Москву "паралізувало" через атаку сотень дронів: колапс у всіх аеропортах