Москва / © Associated Press

Реклама

Увечері понеділка, 16 листопада, та в ніч проти вівторка, 17 листопада, Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Російська влада протягом кількох годин повідомляла про роботу протиповітряної оборони та обмеження авіасполучення.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

Реклама

За його словами, від вечора понеділка до першої години ночі російська ППО нібито збила понад 200 безпілотників, які прямували до столиці РФ.

Реклама

Після 01:40 Собянін повідомив про знищення ще 38 дронів.

Таким чином, за заявами російської влади, загальна кількість нібито перехоплених безпілотників перевищила 238.

У своїх повідомленнях Собянін традиційно не уточнював наслідків атаки, зазначаючи лише, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Водночас російське Федеральне агентство повітряного транспорту («Росавіація») повідомило про запровадження обмежень у роботі московських аеропортів.

Реклама

Інформації про можливі влучання, пошкодження інфраструктури чи постраждалих наразі немає.

Незалежного підтвердження заяв російської влади про кількість збитих безпілотників також немає.

Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада російська влада вже повідомляла про атаку безпілотників на Москву. Тоді Собянін заявляв про десятки нібито знищених дронів.

Новини партнерів

Новини партнерів