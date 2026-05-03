На Москву знову летів безпілотник

У Росії заявили про чергову спробу атаки безпілотника на Москву. За словами мера столиці РФ Сергій Собянін, дрон, який рухався у напрямку міста, був знищений силами протиповітряної оборони Міноборони РФ.

За попередніми даними, безпілотник збили на підльоті до Москви. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило. Обставини інциденту уточнюються.

Подібні повідомлення про атаки безпілотників на російську столицю з’являються регулярно останніми місяцями.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.

Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.

