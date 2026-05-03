ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

На Москву знову летів безпілотник

Російська влада повідомила про чергову атаку безпілотника на Москву — дрон нібито було збито силами протиповітряної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Москва

Москва / © pexels.com

У Росії заявили про чергову спробу атаки безпілотника на Москву. За словами мера столиці РФ Сергій Собянін, дрон, який рухався у напрямку міста, був знищений силами протиповітряної оборони Міноборони РФ.

За попередніми даними, безпілотник збили на підльоті до Москви. На місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило. Обставини інциденту уточнюються.

Подібні повідомлення про атаки безпілотників на російську столицю з’являються регулярно останніми місяцями.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.

Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie