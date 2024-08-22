На нафтобазі у Ростовській області вибухнув черговий резервуар з паливом (відео)

У Ростовській області в районі міста Пролетарськ, де вже четверту добу палає місцева нафтобаза, вибухнув черговий резервуар з паливом.

Відповідні відео розміщують у соціальних мережах місцеві жителі.

Місцеві пропагандисти повідомляють, що на об'єкті у місті Пролетарськ, де з 18 серпня вирує пожежа, повідомляють, що вибух стався у ніч проти 22 серпня.

Місцеві жителі заявили, що загару від вибуху було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, до якого 30 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни молитвами намагаються загасити нафтобазу на Ростовщині, яка горить четвертий день.

Крім того, ми також інформували, що на Ростовщині у РФ запроваджено режим надзвичайної ситуації через пожежу на нафтобазі після атаки дронів.

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