На нафтобазі в Краснодарському краї сталися вибухи: що відомо (фото та відео)

У ніч проти 28 лютого в Туапсі, що в Краснодарському краї, виникла пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі чули, як на її території нафтобази близько 02:00 з різницею в кілька секунд сталися два вибухи.

Про це повідомляють Телеграм-канали та місцеві ЗМП.

Наголошується, що займання виникло на вулиці Індустріальній, де розташований нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

"Astra" стверджує, що територію атакували "два невстановлені літальні апарати". Нібито внаслідок атаки пошкоджено бойлерну, а поряд із будівлею знайшли дві вирви глибиною півтора метри. Про атаку дронів також пишуть інші Телеграм-канали, зокрема Baza та Shot. Вони стверджують, безпілотники були начинені вибухівкою. БПЛА впали за 100 метрів від нафтосховища.

Адміністрація міста наголошує, що що пожежа сталася у "господарській будові" на території нафтобази. Нібито . нафтові резервуари не пошкоджено, а тому "підстав для занепокоєння немає". "Розливу нафтопродуктів немає", - йдеться у повідомленні.

До слова, у ранковому зведенні регіонального МНС пожежа в Туапсі не згадується. Влада Туапсе закликала мешканців "не розповсюджувати фейкову інформацію".

Тим часом очевидці пишуть у пабліках, що у будинків, що близько розташовані, вибило вікна. Причини події встановлюються. У соцмережах користувачі, у свою чергу, пишуть про таку версію, як підпал.

Фото: Baza.

До слова, у селищі Новому Гіагінського району Адигеї вночі було зафіксовано падіння невстановленого літального апарата, пише Телеграм-канал "Чп Краснодара и края".

Нагадаємо, у Росії, в Ленінградській області, сталася пожежа у військкоматі. Невідомий підпалив будинок військкомату вночі у Сосновому Бору.

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