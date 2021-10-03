На нафтовий Оман налетів потужний тропічний шторм: що буде зі світовими цінами на пальне

На нафтовий Оман налетів потужний тропічний шторм: що буде зі світовими цінами на пальне

Через стихію довелося евакуювати тисячі людей.

Тропічний штром "Шахін" вигнав із домівок тисячі жителів Оману. Люди залишають прибережні райони, аби перечекати негоду в тимчасових притулках.

Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Буревії і та потужні зливи призвели до повені.

Оман – один із найпотужніших експортерів нафти у Перській затоці. Як це позначиться на ціні нафти, зараз цікавить усіх нафтовиків світу.

Тим часом в Україні синоптики попереджають про глобальні зміни погоди і стихійні лиха і кажуть, що "кліматичні біженці — вже реальність".

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