На нафтовий Оман налетів потужний тропічний шторм: що буде зі світовими цінами на пальне

Через стихію довелося евакуювати тисячі людей.
Тропічний штром "Шахін" вигнав із домівок тисячі жителів Оману. Люди залишають прибережні райони, аби перечекати негоду в тимчасових притулках.
Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.
Буревії і та потужні зливи призвели до повені.
Оман – один із найпотужніших експортерів нафти у Перській затоці. Як це позначиться на ціні нафти, зараз цікавить усіх нафтовиків світу.
Тим часом в Україні синоптики попереджають про глобальні зміни погоди і стихійні лиха і кажуть, що "кліматичні біженці — вже реальність".