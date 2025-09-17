ТСН у соціальних мережах

На навчаннях у Білорусі пропагандисти засвітили "в'ялий винищувач" (фото)

Під час навчань «Захід-2025» російські пропагандисти показали «здутий» Су-33.

Російська пропаганда "здулася" під час навчань"

Під час масштабних білорусько-російських навчань «Захід-2025» російські пропагандисти дали маху, показавши у прямому ефірі надувний макет літака Су-33.

Про це пише Komputer Swiat.

В ефір пропагандистів вийшло відео, на якому показано надувний макет винищувача Су-33. Крім того, хтось не надув його повністю, що швидко помітили в мережі.

«Такі промахи все-таки є певною несподіванкою, бо росіяни приділяють велику увагу такого роду пропагандистським матеріалам, і дивно, що ніхто не звернув уваги на здутий літак — а інтернет не прощає таких промахів», — зазначили у виданні.

Що відомо про Су-33

Це багатоцільовий палубний винищувач, розроблений в СРСР на базі Су-27 і призначений для експлуатації з авіаносця «Адмірал Кузнєцов». Літак поступив на озброєння армії РФ в середині 1990-х років.

Він озброєний 30-мм гарматою, ракетами класу «повітря — повітря», бомбами та некерованими ракетами.

Раніше ми писали, яку зброю показала Росія на навчаннях в Білорусі та що за цим стоїть.

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», що відбувалися поблизу кордонів Польщі добігли кінця.

Західні ЗМІ називають можливі сценарії після навчань «Захід-2025» Росії та Білорусі.

